شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تواصل الارتفاع وتتجه لتحقيق مكاسب شهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم اليوم حيث يواصل المعدن الصناعي إغلاقاته القياسية كما يتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية على مدار فبراير/شباط الجاري.



ويتلقى البلاديوم دعماً مستمراً بفضل التكهنات بانخفاض المعروض العالمي من المعدن خلال العام الجاري تزامناً مع الطلب القوي عليه لاسيما من شركات صناعة السيارات.



ويستخدم مصنعون البلاديوم في مكونات تسهم في تقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة في السيارات العاملة بالوقود الأحفوري.



وتقبل صناعة السيارات على المعدن في ظل تشديد القواعد والقوانين في عدد من الدول على مستوى العالم التي تسعى لمكافة التغيرات المناخية وتقليل معدلات التلوث في الهواء.



ومن الجدير بالذكر أن شركات عالمية أبرزها "فولكس فاجن" قد تورطت في فضيحة تضليل الجهات التنظيمية في أمريكا ودول أوروبي من خلال وضع برمجيات ترسل نتائج غير حقيقية خلال اختبارات مستويات العادم المنبعث من السيارات العاملة بالديزل.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:45 جرينتش بحوالي 2% إلى 1504.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 1508.2 دولار وأقل سعر عند 1478.8 دولار.