شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التصنيع: 3 أسباب وراء نمو الأرباح السنوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مطلق المريشد، الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، إن ارتفاع الأرباح السنوية بنسبة 68% يعود إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 6%، مقابل تراجع تكاليف الإنتاج بنسبة 4%.

وأوضح في مقابلة مع قناة العربية أن من أسباب ارتفاع أرباح الشركة ارتفاع أسعار بيع منتجات ثاني أكسيد التيتانيوم وأسعار البتروكيماويات مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت أرباح الشركة السنوية 68% إلى 1202.1 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بأرباح 716.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.وجاءت الأرباح السنوية أقل من توقعات المحللين على الرغم من نموها بقوة.

من جهة أخرى، أرجع المريشد تراجع الأرباح الفصلية إلى تراجع أسعار ثاني أكسيد التيتانيوم، بينما بقيت أسعار اللقيم في ارتفاع وهذا ما أضر بالمنتجين.

وتراجعت أرباح شركة التصنيع الوطنية 43% إلى 185.6 مليون ريال بنهاية الربع الرابع في 2018.

وكانت الشركة قد ذكرت أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى زيادة متوسط أسعار بيع منتجات ثاني أكسيد التيتانيوم وارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.