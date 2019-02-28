شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تتوقع تدفق 20 مليار دولار بالصناديق غير النشطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي للسوق السعودية "تداول"، إن البورصة السعودية تتوقع تدفق ما بين 15 إلى 20 مليار دولار في الصناديق غير النشطة أو الـPASSIVE FUNDS هذا العام.

وكشف خالد الحصان أنه سيتم الانتهاء من قوانين الإدراج عبر الحدود في السوق السعودي في الربع الثاني من هذا العام، إذ يتم العمل مع مستثمرين محتملين من الخليج على القوانين الجديدة.

وأضاف أن الشركات الخليجية أبدت اهتمامها للإدراج عبر الحدود في السوق السعودي، بحسب العربية نت.

يشار إلى أن "تداول" أعلنت مؤخرا عن إطلاق عدد من التغييرات على نمو السوق الموازية بهدف تطوير السوق وزيادة عدد الشركات المدرجة والسيولة المتداولة.

وسيتم تطبيق هذه التغييرات على مرحلتين، الأولى في الربع الحالي، والثانية في الربع الثاني من هذا العام.

وتشمل تغييرات المرحلة الأولى السماح للشركات بالإدراج المباشر في "نمو" من غير عملية اكتتاب وتحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية للسوق الرئيسية، إضافةً إلى تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية وتحديث آلية الطرح عن طريق تحديث الحد الأدنى للسيولة للإدراج وتقليل الحد الأدنى للصفقات العادية وإنشاء مؤشر السوق الموازية ذي الحد الأعلى.

أما تغييرات المرحلة الثانية فتشمل إدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة REITs في السوق الموازية، وتطبيق حدود التذبذب السعري وتخصيص صندوق خاص للبحوث والدراسات التحليلية