شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للملاحة تستكمل إجراءات تحويل الصكوك إلى أسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الخليج للملاحة القابضة المدرج بسوق دبي المال عن استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتحويل الصكوك إلى أسهم لصالح شركة "واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري.

وأشار الشركة في بيان لسوق دبي المالي أن وبعد تحويل الصكوك تم رفع رأس المال المسموح به لـ 1.019 مليار درهم.

وأشار السوق في بيان له اليوم أنه تم تفعيل قرار زيادة رأس مال الشركة في نظام المقاصة.

واعتمدت الجمعية العمومية لشركة الخليج للملاحة القابضة، في نوفمبر الماضي إصدار صكوك إسلامية بقيمة إجمالية 100 مليون درهم، من خلال طرح خاص لصالح شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري.

وبنهاية العام الماضي حققت الشركة صافي خسارة بلغ 40 مليون درهم إماراتي مقابل صافي ربح بلغ 40.73 مليون درهم في العام 2017.