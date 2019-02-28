شكرا لقرائتكم خبر عن "صادرات" تُعلن انتهاء عقد مبيعات التصدير المُوقع مع "أسمنت الصفوة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" عن انتهاء عقد مبيعات تصدير مع شركة أسمنت الصفوة، بتاريخ اليوم الخميس الموافق 28 فبراير الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الطرفان اتفقا على انهاء العقد بدون أي التزام مع استمرار العلاقة التجارية مستقبلاً عند الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات وقعت، في 28 فبراير 2018، عقد مبيعات تصدير مع شركة أسمنت الصفوة، لتصدير الأسمنت بورتلاندي العادي بكمية 72 ألف طن وكلنكر بورتلاندي بكمية 400 ألف طن بقيم متفاوتة بحسب أسعار السوق.

ووفقاً للبيان السابق، تُقدر القيمة الإجمالية للعقد بأكثر من 35 مليون ريال ولمدة سنة من تاريخه.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 6.4 مليون ريال في 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 111 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في العام 2018 إلى إعادة التعامل مع شركة أرامكو السعودية لتصدير مادة الكبريت للأسواق المصرية والبدء في تصدير مادة الأسمنت للجمهورية اليمنية بالإضافة إلى تصدير المنتجات البلاستيكية لأسواق شرق آسيا.