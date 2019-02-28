شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات ترفع أرباح "هرفي للأغذية" 2% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة هرفي للأغذية، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 2.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 204.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 200 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 220.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 215.3 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في العام 2018 إلى زيادة المبيعات والذى أدى إلى ارتفاع مجمل الربح، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق، وزيادة الإيرادات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.227 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 1.157 مليار ريال في العام 2017.

وفي المقابل، ارتفعت المصاريف العمومية والادارية، وارتفعت المصروفات التمويلية من العام الحالى مقارنة بالعام السابق.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 151.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 152.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.