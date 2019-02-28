التموين تخفض سعر اللحوم الطازجة والمجمدة

كتب مدحت وهبة

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض سعر اللحوم الطازجة الى 85 جنيه للكيلو بدلا من 90 جنيه ، فى إطار تخفيف العبء على المواطنين ، حيث سيتم بدء طرح اللحوم بهذه الأسعار اعتبارا من غدا أول شهر مارس فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة " العامة والمصرية ، كما يتم طرح اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيه للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيه .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية...