كتب مدحت وهبة
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض سعر اللحوم الطازجة الى 85 جنيه للكيلو بدلا من 90 جنيه ، فى إطار تخفيف العبء على المواطنين ، حيث سيتم بدء طرح اللحوم بهذه الأسعار اعتبارا من غدا أول شهر مارس فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة " العامة والمصرية ، كما يتم طرح اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيه للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيه .
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية...
كانت هذه تفاصيل خبر التموين تخفض سعر اللحوم الطازجة والمجمدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.