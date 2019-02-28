شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل تعثر على الغاز الطبيعى قبالة قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة النفط والغاز الأمريكية العملاقة، إكسون موبيل، اليوم، الخميس، إنها عثرت على الغاز الطبيعى ،قبالة ساحل قبرص، فى منطقة تشتهر بالفعل ببعض من أضخم مثل تلك الاكتشافات فى العالم.

تقع جزيرة قبرص في منطقة حوض الشام بشرق المتوسط، حيث عثرت مصر وإسرائيل، بالفعل على بعض أضخم احتياطيات الغاز الطبيعى خلال العشر سنوات الأخيرة.

وقالت إكسون إن اكتشافها قد يحوي موارد من الغاز الطبيعي بين خمسة وثمانية تريليونات قدم مكعبة.