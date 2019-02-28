شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تقدم مليار يورو للأردن فى صورة قروض ومنح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أنييس بانييه روناشير، وزيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، يوم، الخميس، إن بلادها ستقدم مليار يورو للأردن فى صورة قروض ومنح على مدى السنوات الأربع المقبلة. وأدلت المسؤولة الفرنسية بتلك التصريحات خلال مؤتمر فى لندن يهدف لتعزيز الاستثمار فى الأردن.

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