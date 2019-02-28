شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكي ينمو بأفضل من التوقعات خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الاجمالى الربع الرابع /2018 ،والتي سجلت نمو بمعدل 2.6% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 2.2% ، وسجل الربع الثالث نمو بمعدل 3.4% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.

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