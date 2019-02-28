شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس فى طريقها لتكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بعد ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لمستوى قياسي جديد أعلى 12 مليون برميل يوميا ، بالتزامن مع مخاوف حيال ركود الأنشطة الصناعية فى الصين واليابان ، لكن أسعار النفط بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ، مع استمرار جهود أوبك فى دعم السوق ،وحالة التفاؤل حيال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

بحلول الساعة 13:18جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.96$،وسجل أعلى مستوي 57.02$ ،وأدنى مستوي 56.42 $.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 66.30$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.54$ ، وسجل أعلى مستوي 66.58$ ،وأدنى مستوي 65.89$.

أضاف الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.0% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد انخفاض كبير فى المخزونات التجارية الأمريكية ،وصعدت عقود خام برنت بحوالي 1.6%.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 22 شباط/فبراير،فى أول انخفاض أسبوعي خلال شهر ونصف ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.8 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى 446 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 25 كانون الثاني/يناير الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

لكن بالنسبة لمستويات الإنتاج الأمريكي، فقد زادت الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل يوميا ،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 12.1 مليون برميل يوميا ، مسجلا مستوى قياسي جديد.

مع الزيادة المستمرة فى الإنتاج تراجعت واردات النفط الخام إلى الولايات المتحدة إلى 1.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي ، لتسجل أدنى مستوياتها فى حوالي عقدين.

فى الصين انكمشت الأنشطة الصناعية فى شباط/فبراير للشهر الثالث على التوالي ، حسبما أظهرت بيانات حكومية رسمية ، لتسجل أدنى مستوياتها فى ثلاث سنوات ، الأمر الذي يسلط الضوء على تصدعات عميقة فى الاقتصاد الصيني ،والذي يواجه حاليا ضعف مستمرا فى الطلب الداخلي والخارجي.

وفى اليابان ، سجل الإنتاج الصناعي فى كانون الثاني/يناير أكبر انخفاض فى عام ، مع التأثر الشديد لثاني أكبر اقتصاد فى أسيا بالتباطؤ الاقتصادي فى الصين.

وعلى مدار تعاملات شهر شباط/ فبراير ، والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، حققت أسعار النفط حتى الآن ارتفاعا بنسبة 5% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ، مع استمرار جهود أوبك فى دعم السوق ، وحالة التفاؤل حيال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

أشارت منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" إلى إنها ستستمر فى تنفيذ اتفاق خفض المعروض العالمي على الرغم من ضغط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هذا الأسبوع للتوقف عن دعم السوق.

وتنفذ أوبك حاليا بالاشتراك مع المنتجين المستقلين وعلى رأسهم "روسيا" اتفاقا عالميا لخفض المعروض بالسوق بواقع 1.2 مليون برميل يوميا ، للمساعدة فى إعادة التوازن للسوق ودعم الأسعار.

خفضت أوبك إنتاجها من الخام بحوالي 800 ألف برميل فى كانون الثاني/يناير إلى إجمالي 30.81 مليون برميل يوميا ،وهو أكبر انخفاض شهري فى حوالي عامين.

وقالت السعودية هذا الشهر إنها تخطط لإنتاج 9.8 مليون برميل يوميا فى آذار/مارس المقبل ،وأن الصادرات ستنخفض إلى 6.9 مليون برميل يوميا ، بما يعني أن الرياض ستخفض إنتاجها أكثر من 500 ألف برميل يوميا عن مستوي الإنتاج الذي تعهدت بتنفيذه ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي ودخل حيز التنفيذ فى كانون الثاني/يناير الماضي.

يبدو خلال الفترة الأخيرة أن الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين فى العالم يقتربان بشدة من الإعلان عن اتفاق تجاري شامل ، الأمر الذي من المتوقع أن يحسن من توقعات الاقتصاد العالمي.