وزير البترول يبحث وضع آليات جديد للتعاون في مجال التنقيب مع رومانيا

بحث طارق الملا وزير البترول، مع ستيفان رادو أوبرا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، وضع آليات جديدة لدفع التعاون المشترك في أنشطة البحث والاستكشاف والتكرير وتنفيذ المشروعات والاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة للشركات الرومانية.

وقال الوزير إن تم بحث دفع التعاون على سبيل المثال في مجال إنتاج الزيت الثقيل، والذي يسهم في الاستفادة من الكميات المتاحة في الحقول المصرية وزيادة كفاءة التشغيل، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة في الأنشطة البترولية المختلفة.

وضم اللقاء السفير الروماني بالقاهرة، ومجموعة من رؤساء الشركات والغرف الصناعية والتجارية الرومانية، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي بدأت أعمالها أول أمس الثلاثاء.

وأشار الملا إلى أهمية زيادة ودعم التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز خاصة وأن رومانيا تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، ومصر تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وهو ما يمثل فرصة جيدة وقاعدة صلبة لدعم الانطلاق إلى السوقين الأوروبي والأفريقي.

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وأضاف الملا أن هناك فرصا جيدة أيضاً في مجال الثروة المعدنية خاصة وأنه يتم حالياً العمل على تحقيق القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات من خلال تعديل بعض مواد القانون الحالي، وإعداد اول استراتيجية متكاملة للثروة المعدنية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجال التحول الرقمي والتدريب.

وأكد الوزير الروماني أن هناك دعماً حكومياً قوياً من جانب رومانيا لتعظيم التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتي يأتي البترول على قائمتها.

وأعرب الوزير الروماني عن اهتمام بلاده بدعوة الشركات البترولية المصرية للعمل في رومانيا وتواجدها، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الشركات الرومانية المتعددة بما يعود بالنفع على الجانبين ويدعم العلاقات بين الدولتين التي تمتد لفترات طويلة، وفي ضوء أن مصر تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لرومانيا.

وخلال اللقاء قدم رؤساء الشركات الرومانية نبذة عن أنشطتها وفرص العمل التي يمكن أن تكون متاحة لها في السوق المصري، كما استعرض رؤساء شركات البترول المصرية الفرص المتاحة وإمكانية تعظيم التعاون المشترك بين الشركات في البلدين.

وحضر جلسة المباحثات عن الجانب المصري محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز، وأشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وأسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وعدد من رؤساء شركات البترول المصرية.

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