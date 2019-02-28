الضرائب: مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا حتى 3 مارس

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه نظرا لأن عدد أيام شهر فبراير 28 يوما، فقد تقرر مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا حتى يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 حتى الساعة الثانية عشرة ليلا.

وأضاف أن ذلك سيكون فى جميع مأموريات مصلحة الضرائب بجميع المحافظات بشرط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بحد أقصى اليوم الخميس 28 فبراير 2019، وذلك رغبة من مصلحة الضرائب فى التيسير على المسجلين وإزالة كافة الصعوبات التى تواجههم.

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