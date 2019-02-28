وزارة النفط بعمان توقع اتفاقا مع وحدة لأوكسيدنتال بشأن امتياز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان، اليوم الخميس، إن السلطنة وقعت اتفاقا للتنقيب وتقاسم الإنتاج مع أوكسيدنتال عمان في منطقة الامتياز 72. وأضافت الوزارة أن منطقة الامتياز 72 تغطي مساحة قدرها 3530 كيلومترا مربعا. وفي ديسمبر، وقعت عمان اتفاقين يعطيان أوكسيدنتال بتروليوم حقوق التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في منطقتي الامتياز 51 و65. Advertisements

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