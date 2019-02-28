شكرا لقرائتكم خبر عن متى يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر قرابة شهر ونصف على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتكليف المهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للقيام بمهام رئيس الهيئة لحين صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد للتنمية الصناعية.

مصدر حكومى بوزارة التجارة، قال إنه لا يوجد تأخير من قبل وزارة الصناعة والتجارة لأن هذا القرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يصلنا قرار رئيس الحكومة بالتشكيل الجديد للهيئة.

وعلى جانب أخر، أفاد مصدر فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك ملفات كثيرة تحتاج حسمها خلال الفترة المقبلة خاصة ملف التراخيص والأراضى والميكنة الأمر الذى يستدعى صدور قرار بتشكيل مجلس الإدارة.

ورجح المصدر، فى تصريحات خاصة، صدور قرار الحكومة بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية خلال شهر مارس المقبل.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس مجدى غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتعمل هيئة التنمية الصناعية على عدد من الملفات الهامة حاليا أهمها انجاز ملف الـ 13 مجمع صناعى وبدء إجراءات تخصيصها للمستثمرين خلال النصف الثانى من 2019 وكذلك ملف طروحات الأراضى الصناعية خاصة عقب زيادة فى الطلبات لدى الهيئة وتراجع كبير فى الطروحات العام الماضى 2018.