شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: آليات لدعم التعاون المشترك مع رومانيا فى البحث والاستكشاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و ستيفان رادو أوبرا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الرومانى جلسة مباحثات موسعة ضمت السفير الرومانى بالقاهرة ومجموعة من رؤساء الشركات والغرف الصناعية والتجارية الرومانية وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى التى بدأت أعمالها فى السادس والعشرين من فبراير .

وأشار الملا إلى أهمية زيادة ودعم التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز خاصة وأن رومانيا تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبى ومصر تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى والتى تمثل فرصة جيدة وقاعدة صلبة لدعم الانطلاق إلى السوق الأوروبى والأفريقى.

وصرح وزىر البترول أنه تم خلال اللقاء بحث وضع آليات جديدة تعطى دفعات لدعم التعاون المشترك في أنشطة البحث والاستكشاف والتكرير وتنفيذ المشروعات والاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة للشركات الرومانية وعلى سبيل المثال في مجال إنتاج الزيت الثقيل التي تسهم في الاستفادة من الكميات المتاحة في الحقول المصرية وزيادة كفاءة التشغيل ، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة في الأنشطة البترولية المختلفة وأضاف أن هناك فرص جيدة أيضاً في مجال الثروة المعدنية خاصة وأنه يتم حالياً العمل على تحقيق القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات من خلال تعديل بعض مواد القانون الحالي وإعداد اول استراتيجية متكاملة للثروة المعدنية وأن التعاون في هذا المجال سيكون إضافة للتعاون المشترك ، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجال التحول الرقمى والتدريب .

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جانب من اللقاء

ومن جانبه أكد الوزير الرومانى أن هناك دعماً حكومياً قوياً من جانب رومانيا لتعظيم التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية والتى يأتى البترول على قائمة هذه المجالات والذى يعطى دفعات للاستفادة المشتركة ، معرباً عن اهتمام بلاده بدعوة الشركات البترولية المصرية للعمل فى رومانيا وتواجدها بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الشركات الرومانية المتعددة بما يعود بالنفع على الجانبين وتدعم العلاقات المتميزة بين الدولتين التى تمتد لفترات طويلة وفى ضوء أن مصر تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لرومانيا .

وخلال اللقاء قام رؤساء الشركات الرومانية بتقديم نبذة عن أنشطتها وفرص العمل التى يمكن أن تكون متاحة لها فى السوق المصرى ، كما قام رؤساء شركات البترول المصرية باستعراض الفرص المتاحة وإمكانية تعظيم التعاون المشترك بين الشركات فى البلدين .

حضر جلسة المباحثات عن الجانب المصرى المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وعدد من رؤساء شركات البترول المصرية .