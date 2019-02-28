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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري بفضل التطورات الأخيرة حول "بريكست" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، لينزل من أعلى مستوى فى سبعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكنه بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري مقابل العملة الأمريكية ، بفضل التطورات الأخيرة حول "بريكست".
تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.15% حتى الساعة 07:55 جرينتش،ليتداول عند 1.3285$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3305$،وسجل الأعلى عند 1.3319$ ، والأدنى عند 1.3273$.
حقق الجنيه يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى سبعة أشهر عند 1.3349$ ، مع تزايد آمال تجنب بريطانيا الخروج الفوضوي من الاتحاد الأوروبي.
وعلى مدار تعاملات شباط/فبراير التي تنتهي عند تسوية الأسعار اليوم ، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4% مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ، استنادا على ضعف أداء العملة الأمريكية بالفترة الأخيرة ، وبفضل التطورات الأخيرة حول "بريكست".
عرضت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي " هذا الأسبوع على البرلمان المحلي فرصة التصويت على تأجيل انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي وهو ما يعرف عالميا باسم "بريكست" ، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمالات تجنب الانفصال بدون اتفاق عن الاتحاد الأوروبي.
تأجيل الموعد النهائي لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ،والذي يحل فى 29 آذار/مارس المقبل ، يعزز من فرص حصول الحكومة البريطانية على بعض التنازلات من قادة أوروبا لتخفيف القيود التي جاءت فى اتفاق تشرين الثاني/نوفمبر ،ورفضه البرلماني البريطاني خلال كانون الثاني /يناير الماضي.
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