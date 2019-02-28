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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستقر بجانبية لحظية– تحليل -28-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أدى افتقار سعر النحاس للعزم الإيجابي لتقديمه لتداولات جانبية إضافية دون تسجيله لأي هدف إيجابي جديد حتى هذه اللحظة, لكن تمركز السعر ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة بالإضافة لتشكيل مستوى 2.9000 لدعم إضافي يدعم الترجيح الصاعد لتداولات الفترة القادمة والتي تستهدف بدورها مستوى 2.9850 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 3.050.
أما في حال تسلل السعر دون الدعم الأولي فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد وليضطر لبناء تداولات تصحيحية سلبية ليستهدف بذلك مستوى 2.8450.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9000 و 2.9850
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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