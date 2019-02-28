- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يلامس المقاومة– تحليل - 28-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر البلاتين اندفاعه الصاعد بتحقيقه للهدف الرئيسي والمستقر عند 871.00 مختبرا بذلك مقاومة القناة الهابطة الرئيسية, يعتمد السيناريو القادمة على قوة هذه المقاومة لنتوقع حاليا باستمرار تذبذب السعر دونها بمحاولة تشكيل تداولات سلبية جديدة ليستهدف بذلك مستوى 825.00 وصولا نحو 775.00.
أما اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية فإن ذلك سيؤكد استعداده لتشكيل تداولات صاعدة قوية بتشكيله لنموذج القمتين المقلوب ليسهل بذلك مهمة تحقيقه لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 890.00 وصولا لمستوى 920.00 بتداولات الفترة المتوسطة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 871.00 و 850.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يلامس المقاومة– تحليل - 28-2-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.