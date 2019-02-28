شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يلامس المقاومة– تحليل - 28-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر البلاتين اندفاعه الصاعد بتحقيقه للهدف الرئيسي والمستقر عند 871.00 مختبرا بذلك مقاومة القناة الهابطة الرئيسية, يعتمد السيناريو القادمة على قوة هذه المقاومة لنتوقع حاليا باستمرار تذبذب السعر دونها بمحاولة تشكيل تداولات سلبية جديدة ليستهدف بذلك مستوى 825.00 وصولا نحو 775.00.

أما اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية فإن ذلك سيؤكد استعداده لتشكيل تداولات صاعدة قوية بتشكيله لنموذج القمتين المقلوب ليسهل بذلك مهمة تحقيقه لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 890.00 وصولا لمستوى 920.00 بتداولات الفترة المتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 871.00 و 850.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة