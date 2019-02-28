الباوند مقابل الين يلتقط انفاسه- تحليل - 28-2-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج اندفاعه الإيجابي الأخير بتحقيقه لمستوى 148.05 مقتربا بذلك من مقاومة القناة الصاعدة الفرعية والمستقر حول 148.45, نلاحظ بدء تشكيل السعر لارتداد سلبي لحظي محاولا بذلك التقاط أنفاسه لحين تجميعه لعزم إيجابي جديد ليزيد من فرص استئناف الهجوم الصاعد بتداولات الفترة القادمة. نؤكد هنا إلى أهمية ثبات الدعم الأولي المتمركز عند 145.45 ليزيد بدوره من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي الإضافي ولنتوقع بذلك تجاوز المقاومة المذكورة سابقا بصدد تسجيل هدف جديد باندفاعه نحو 149.50. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 146.60 و 148.45 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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