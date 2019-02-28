شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر الضغط على الحاجز- تحليل - 28-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لتداولات إيجابية ضعيفة محاولا بذلك التحرر من العائق المستقر عند 126.20, نذكر بأهمية انتظار تحقيق الاختراق المطلوب لنتفادى أي خسائر قد تنتج عن التذبذب ضمن النطاق الجانبي والمتمثل بمستوى الدعم المستقر عند 125.10 بينما يشكل العائق الحالي الحد الأعلى له.

نذكر بأن نجاح السعر بتحقيق الاختراق المطلوب, سيزيد من فرص تحقيقه لأهداف إيجابية جديدة بوصوله نحو 128.05 و 128.85 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.10 و 126.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور الرئيسية