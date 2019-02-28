- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر الضغط على الحاجز- تحليل - 28-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لتداولات إيجابية ضعيفة محاولا بذلك التحرر من العائق المستقر عند 126.20, نذكر بأهمية انتظار تحقيق الاختراق المطلوب لنتفادى أي خسائر قد تنتج عن التذبذب ضمن النطاق الجانبي والمتمثل بمستوى الدعم المستقر عند 125.10 بينما يشكل العائق الحالي الحد الأعلى له.
نذكر بأن نجاح السعر بتحقيق الاختراق المطلوب, سيزيد من فرص تحقيقه لأهداف إيجابية جديدة بوصوله نحو 128.05 و 128.85 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.10 و 126.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور الرئيسية
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يكرر الضغط على الحاجز- تحليل - 28-2-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.