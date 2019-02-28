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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يحافظ على السلبية-تحليل - 28-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الغاز مؤخرا لبعض الارتداد الإيجابي, إلا أن ثباته بشكل عام دون المقاومة المستقرة عند 2.940 يؤكد الاستمرارية السلبية لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, نتوقع باكتساب السعر لعزم سلبي جديد تقديم ضغط إضافي على مستوى 2.550 والذي بكسره سيؤكد استعداده لتسجيل أهداف سلبية جديدة بوصوله نحو 2.550 و 2.600 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 2.940 و 2.550
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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