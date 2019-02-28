شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم أديداس يستمر بالارتفاع- تحليل - 28-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر السهم بتداولات الفترة الأخيرة بتجاوز الحاجز المستقر عند 204.50 مشكلا بذلك نموذج القمتين المقلوب معززا بذلك سيطرة الميل الصاعد بتسجيله لمستوى 214.43. كذلك تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة يدعونا لترجيح المزيد من التداولات الإيجابية ليستهدف بذلك مستوى 217.90 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 224.60. نلاحظ تجديد مؤشر ستوكاستيك للتذبذب الإيجابي بثباته فوق مستوى 50, ليزيد بذلك من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل مهمته بتحقيق الأهداف الإضافية المقترحة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 208.20 و 217.90 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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