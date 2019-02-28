شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة السعودية للحبوب تطلب 595 ألف طن من القمح الصلد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة السعودية العامة للحبوب اليوم الخميس، إنها تسعى لشراء 595 ألف طن من قمح الطحين الصلد في مناقصة عالمية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن القمح ينبغي أن يكون بنسبة بروتين 12.5 بالمئة وللتسليم خلال ابريل إلى يونيو.
تُقدم العروض في موعد أقصاه غدا الجمعة أول مارس.
وقال أحمد الفارس محافظ المؤسسة في البيان إن المؤسسة تطلب شحن القمح على عشر دفعات منفردة، وذلك إلى موانئ جدة (300 ألف طن) والدمام (240 ألف طن) وجازان "55 ألف طن".
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