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تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسرا عدد 0.68 نقطة ليصل إلى مستوى 1417.84 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 380 ألف سهم، بقيمة قدرها 50.9 ألف دينار بحرينى.

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وقاد التراجع، قطاع البنوك التجارية بنسبة 11.22% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 9.56%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.45%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.08%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.66%.

 

 

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