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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع.

 

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسرا عدد 13.910 نقطة ليصل إلى مستوى 5261.85 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% خاسرا عدد 3.390 نقطة ليصل إلى مستوى 5533.57 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.75% خاسرا عدد 36.140 نقطة ليصل إلى مستوى 4755.11 نقطة.

 

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 26.1 مليون سهم بقيمة 6 مليون دينار كويتى عبر 1237 صفقة.

 

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وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.56%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.64%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%.

 

وجاء سهم "ياكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.88%، تليه سلطان بنسبة 3.73%، ثم بيان بنسبة 3.52%، فيما تصدر سهم "تمدين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.23% ثم أسمنت أبيض بنسبة 8.62%، ثم مواشى بنسبة 8.20%.

 

 

 

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