شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات اليابان من النفط 5% فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الخميس، إن واردات اليابان من النفط الخام تراجعت 5% فى يناير عنها قبل عام إلى 3.25 مليون برميل يوميا.
وتراجعت مبيعات المنتجات النفطية المحلية فى اليابان 4% على أساس سنوى الشهر الماضى لتسجل 3.13 مليون برميل يوميا، حسبما أظهرته البيانات.
ونزلت مبيعات البنزين 2.9% إلى 793 ألفا و959 برميلا يوميا، وانخفضت مبيعات الكيروسين 6.5% عنها قبل سنة إلى 532 ألفا و383 برميلا يوميا، وفقا للأرقام.
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