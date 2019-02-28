شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.27% خاسرا عدد 34 نقطة ليصل إلى مستوى 2641.80 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 44.1 مليون سهم محققة ما قيمته 46.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 683 صفقة ل28 سهما، وارتفعت 9 أسهم، فيما انخفض 16 سهما، واستقر 5 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.39%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.68%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دار التكافل بنسبة 6.21%، ثم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.25%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.26%، ثم شركة الإمارات دبى الوطنى بنسبة 4.44%.