شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الرقمية اللايتكوين بنحو الواحد بالمائة للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الرقمية اللايتكوين بما يفوق الواحد بالمائة أو بقرابة 0.5$ اليوم الخميس عقب إعلان شركة لايتكوين عن الشراكة مع دوري جلوري للعبة الكيكبوكسينج لتعد بذلك العملة الرقمية المشفرة الرسمية لمنصة بضائع دوري اللعبة عبر الإنترنت والأحداث الدولية لتلك اللعبة التي تأسست في عام 2012.

وفي تمام الساعة 05:29 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.03% إلى مستويات 46.601$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 46.150$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 47.069$، بينما حققت الأدنى لها عند 47.069$.

Advertisements

هذا وسوف تسمح شراكة الجديدة بين اللايتكوين ودوري الكيكبوسينج لجماهير اللعبة في الولايات المتحدة أكبر سوق للعملات الرقمية المشفرة عالمياً وفي أوروبا باستخدام العملة الرقمية المشفرة لشراء أحداث ذات الصلة حصرياً للايتكوين، متضمنة "لقاءات الاستقبال واللياقة البدنية بالإضافة إلى جولات في ساحة الكواليس والمقاعد الممتازة في الساحة".

وعلق تشارلي لي مؤسس العملة الرقمية لايتكوين على تلك الشراكة بأن جلوري "تتمتع" بقاعدة متنامية من المعجبين في جميع أنحاء العالم والتي تتكون بشكل كبير من الشباب الأصغر سنناً الذي تبنوا التكنولوجيا في وقت مبكر ويجرون الكثير من أمور حياتهم عبر الإنترنت من استهلاك المحتوى إلى شراء المنتجات، ما يفتح المجال لوصول اللايتكوين إلى جهور اللعبة العالمي وتثقيفهم حولها واستخدمها في العالم الحقيقي.