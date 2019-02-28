شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد أسعار الفضة من الأدنى لها في أسبوعين متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 15 من شباط/فبراير الجاري متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ الخامس من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيار/مايو المقبل 0.12% لتتداول حالياً عند 15.79$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.77$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 96.11 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 96.09.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والذي أفاد باتساع انكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.2 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير والتوقعات عند 49.5، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.3 مقابل 54.7، أسوء من التوقعات عند 54.5.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الأمريكي، الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس تقلص اتساع أكبر اقتصاد في العالم إلى 2.6% خلال الربع الرابع مقابل 3.4% في للربع الثالث الماضي، كما قد تظهر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 1.8% في الربع الثالث.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 23 شباط/فبراير الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 221 ألف طلب مقابل 216 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 58.1 مقابل 56.7 في كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أمس الأربعاء تصريحات الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الحذرة أمام الكونجرس الأمريكي والتي أدت لفتور التفاؤل حيال التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين خلال اللقاء المرتقب الشهر المقبل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج، مع أعربه عن كون مشتريات الصين من السلع الأمريكي ليست كافية وحدها من أجل إبرام اتفاق تجاري.

بخلاف ذلك، فقد حزي ما أدلى به المحامي السابق للرئيس الأمريكي الخامس والأربعين، مايكل كوهين أمام مجلس النواب الأمريكي الذي يستحوذ الديمقراطيين على أغلبيته، باهتمام المستثمرين مع أفادت كوهين بأن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ارتكب جرائم أثناء وجوده في منصبه، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان العديد من القضايا الشائكة حول ترامب ومن بينها الزعم بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئيسية الأمريكية الأخيرة.

وجاء ذلك، عقب أفادت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضا بالأمس أمام مجلس الشيوخ الأمريكي ضمن فعليات النصف الثاني والأخير من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس، أنه سيعلن قريباً عن خطة وقف تقلص الميزانية العمومية للبنك الاحتياطي الفيدرالي والبالغة نحو 4$ تريليون، وذلك عقب ساعات من أعربه أمام مجلس النواب عن كون اللجنة الفيدرالية ستتحلى بالصبر حيال السياسة النقدية.

ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس الأمريكي ترامب في وقت لاحق اليوم مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يونج لليوم الثاني على التوالي ضمن المحادثات النووي في مدينة هانوي في فتنام وإقامة مراسم التوقيع المقرر عقدها قبل عقد مؤتمر الصحفي لهم، وذلك وفقاً لما أفاد به البيت الأبيض، ويأتي ذلك بالتزامن مع العديد من الدعوات لاحتواء التوترات التي وقعت مؤخراً بين الهند وباكستان في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.