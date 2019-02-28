شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار على وتيرة النمو خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعقب ساعات من انقضاء فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس الأمريكي.

في تمام الساعة 05:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1377 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1370 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1380، بينما حقق الأدنى له عند 1.1367.

هذا وتتطلع الأسواق عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 1.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة فرنسا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في الربع الثالث الماضي.

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وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر إنفاق المستهلك الفرنسي والتي قد تعكس ارتفاعاَ 0.5% مقابل تراجع 1.5% في كانون الأول/ديسمبر، والكشف عن بيانات التضخم لكل من ألمانيا وفرنسا مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً 0.5% في ألمانيا و0.4% في فرنسا مقابل انكماش 0.8% و0.4% في كانون الثاني/يناير الماضي.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الأمريكي، الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس تقلص اتساع أكبر اقتصاد في العالم إلى 2.6% خلال الربع الرابع مقابل 3.4% في للربع الثالث، كما قد تظهر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 1.8% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 23 شباط/فبراير الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 221 ألف طلب مقابل 216 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 58.1 مقابل 56.7 في كانون الثاني/يناير.