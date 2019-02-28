شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل لشهر مارس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفعت لجنة متابعة أسعار الوقود بالإمارات، أسعار البنزين والديزل لشهر مارس المقبل مقارنة بشهر فبراير من العام الجاري شاملاً ضريبة القيمة المضافة (5%)، بحسب بيانات رسمية.

وأشارت مجموعة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" في تغريدة على حسابها بموقع تويتر إلى أن سعر لتر البنزين 98 سينخفض من 2.04 درهم إلى 1.95 درهم،.

وأما لتر بنزين 95 فسيرتفع من 1.84 درهم إلى 1.92 درهم.ولفتت البيانات إلى أن أسعار وقود الديزل سترتفع من 2.28 درهم إلى 2.41 درهم.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في يوليو 2016 أنها غيرت نظام أسعار الوقود الثابتة المدعمة إلى آلية لتعديل الأسعار شهريا وفقا للاتجاهات العالمية.