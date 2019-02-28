شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يغلق عند نفس سعر الفتح -تحليل صباحي- 28-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء عند نفس سعر الفتح عند مستوى 1.28 درهم، والذي يعتبر أيضا سعر الاغلاق لجلسة الثلاثاء الماضي، مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 1.35 درهم، وهو ما نتوقع ان يساهم في دفع السهم لاسفل في عملية جني أرباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 1.17 درهم كمستوى اول ثم 1.05 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.35 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.25 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.30 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط