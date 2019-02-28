شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 28-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 0.374 درهم، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 0.40 درهم، مما يعكس سيطرة القوى البيعية على التداولات في الاجل القصير، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد ينخفض مرة أخرى للحد السفلي من الاتجاه العرضي الحالي عند 0.33 درهم، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 0.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.36 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.39 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط