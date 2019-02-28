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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 28-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 5.04 درهم، مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 5.02 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، في ظل استمرار تداوله اسفل خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم خلال الفترة القادمة للوصول لمستوى الدعم 4.92 درهم، شرط اختراق السهم لمستوى 5.02 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.02 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.05 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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