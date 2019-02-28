شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 28-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الأربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 0.832 درهم، ثم سجل ارتفاع بلغ 0.853 درهم، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 0.85 درهم، والذي دفع السهم لاسفل ليغلق عند مستوى 0.83 درهم، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، ليكون بذلك نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 0.80 ثم 0.75 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.85 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.81 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.85 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط