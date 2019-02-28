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شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة كابيتال (OILC) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 28-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 1.47 درهم، الان انه فشل في الارتفاع لمستوى المقاومة 1.51 درهم، والذي يعد الحد العلوي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد السفلي 1.37 درهم، وقد اغلق السهم الجلسة منخفضا عند مستوى 1.44 درهم، ونتوقع استمرار التذبذب الحالي بين المستويين المذكورين حتى اختراق احدهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.41 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.47 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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