شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تنتهى اليوم من صياغة المقترحات النهائية لبرنامج دعم الصادارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى وزارة الصناعة والتجارة اليوم الخميس، من وضع المقترحات النهائية للبرنامج الجديد لدعم الصادرات والمقرر إعلانه قريبا، بعد انتهاء كافة اللقاءات التى يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع المجالس التصديرية.

وكانت المجالس التصديرية قدمت مقترحاتها وتصوراتها للبرنامج الجديد لدعم الصادرات، عقب وقف العمل بالبرنامج القديم، كذلك تقديم رؤية المجالس حول كيفية سداد متأخرات رد الأعباء والتى وصلت إلى قرابة 18 مليار جنيه.

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وكانت وزارة التجارة والصناعة وافقت على صرف 7.8 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات، فى الوقت الذى يدرس فيه صندوق تنمية الصادرات حاليا ملفات باقى المستحقات.

وقال حسام فريد مستشار وزير الصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية، إنه سيجرى صرف المستحقات لكافة الشركات وفقا لجدول زمنى تم الاتفاق عليه مع المصدرين.