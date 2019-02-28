شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار ومدير منظمة العمل الدولية يشهدان اتفاقية لدعم الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، و بيتر فان غوي، مدير منظمة العمل الدولية فى القاهرة، اليوم الخميس توقيع اتفاقية لمنظمة العمل الدولية ، حيث سيتم توقيع الاتفاقية بين المنظمة وبين إحدى الشركات، من خلال تمويلها لدعم قطاع الشباب وخلق وظائف جديدة ،فى إطار اهتمام منظمة العمل الدولية بهذا الشأن.

وتعد منظمة العمل الدولية إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وهى المنظمة الوحيدة ضمن منظومة الأمم المتحدة التى تتميز بتركيبتها الثلاثية والتى تضم – فى آنٍ واحد – كل من الحكومات ومنظمات عمال وأصحاب عمل الدول الأعضاء فيها فى جهدٍ مشترك من أجل وضع معايير وسياسات العمل للنهوض بالعمل اللائق فى مختلف أنحاء العالم.

Advertisements

ويقوم المكتب الإقليمى للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية بأنشطة ومشاريع فى كل من البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان والأراضى الفلسطينية المحتلة وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن. كما أُنشئ مكتبيْن ميدانيين فى الكويت والقدس.