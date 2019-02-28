شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على بيانات النمو لأكبر اقتصاد في العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعقب ساعات من انقضاء فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس الأمريكي.

في تمام الساعة 02:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 0.7144 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7138 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7166، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.7130.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر نفقات رأس المال الخاص والتي أوضحت ارتفاعاً 2.0% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.8%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، دون التوقعات عند 0.3%.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الأمريكي، الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس تقلص اتساع أكبر اقتصاد في العالم إلى 2.6% خلال الربع الرابع مقابل 3.4% في للربع الثالث الماضي، كما قد تظهر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 1.8% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 23 شباط/فبراير الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 221 ألف طلب مقابل 216 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 58.1 مقابل 56.7 في كانون الثاني/يناير الماضي.