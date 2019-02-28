شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع انكماش القطاع الصناعي وتقلص اتساع القطاع الخدمي في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والذي أفاد باتساع انكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.2 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي والتوقعات عند 49.5، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.3 مقابل 54.7، أسوء من التوقعات عند 54.5.

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