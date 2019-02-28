شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نفقات رأس المال الخاص في استراليا خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر نفقات رأس المال الخاص والتي أوضحت ارتفاعاً 2.0% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.8%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، دون التوقعات عند 0.3%، وتباطؤ نمو القراءة السنوية للمؤشر ذاته إلى 4.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 4.4% في كانون الأول/ديسمبر.

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