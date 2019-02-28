شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يستهل تداولاته بعد عطلته بارتفاع جديد - تحليل صباحي - 28-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.67% بما يعادل 36.63 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 5600.00 ، طيلة ثبات الدعم 5400.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5440.00 ومستوى المقاومة 5600.00 .

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