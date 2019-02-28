المؤشر العام للسوق السعودي ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 28-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد استناد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) لمستوى الدعم 8400.21 للمرة الثانية على التوالي ، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات ، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.19% بما يعادل 16.28 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، بعد وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 8400.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 8677.73 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8280.00 ومستوى المقاومة 8600.00 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 85
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 84
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عدد أسهم الشركات الثابتة 19
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عدد أسهم الشركات المتداولة 188
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