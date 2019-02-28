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بنك الخليج يواصل ارتفاعه – تحليل صباحي – 28-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك الخليج (GBK) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليستقر السهم أعلى مستوى 281.00 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.43% بما يعادل 4.00 نقطة ، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى المتوسط ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . 

 

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 281.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 291.66 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 279.00 ومستوى المقاومة 289.00 .

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