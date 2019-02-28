شكرا لقرائتكم خبر عن برقان يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 28-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بنك برقان (BURG) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 3.31% بما يعادل 10.00 نقطة ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ،وبارتفاع أحجام التداول ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليهاجم السهم مستوى المقاومة 314.11 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 359.31 إلى 241.00) .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 314.11 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 333.99 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 302.00 ومستوى المقاومة 324.00 .