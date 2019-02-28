شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 28-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم زين السعودية (7030) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 3.35% بما يعادل 0.31 ريال ، ليهاجم السهم مستوى المقاومة 9.61 ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9.61 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.18 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.04 ومستوى المقاومة 10.00 .