شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي - 28-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 10.73 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 14.76 إلى 8.24) ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.57% بما يعادل 0.06 ريال ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.73 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 11.5 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.22 ومستوى المقاومة 11.14 .