شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار يحول خسائره إلى أرباح – تحليل صباحي – 28-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الطيار (1810) لأدنى سعر له بجلسته الأخيرة عند 22.52 ، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وبارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.55% بما يعادل 0.82 ريال ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 22.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 26.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.00 ومستوى المقاومة 25.00 .