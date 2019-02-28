- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار يحول خسائره إلى أرباح – تحليل صباحي – 28-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الطيار (1810) لأدنى سعر له بجلسته الأخيرة عند 22.52 ، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وبارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.55% بما يعادل 0.82 ريال ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 22.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 26.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.00 ومستوى المقاومة 25.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر الطيار يحول خسائره إلى أرباح – تحليل صباحي – 28-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.