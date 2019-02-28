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الأهلية يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 28-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الأهلية للتأمين التعاوني (8140) في آخر جلساته ، ليسجل أعلى سعر له عند 12.66 ، ليرتد منه انخفاضاً في نهاية تداولاته ليقلص من مكاسبه ، وليغلق على ارتفاع بلغ نسبته 0.49% بما يعادل 0.06 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً أيضاً بارتفاع أحجام التداول .

 

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 11.70 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.00 .

 

 نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.00 .

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