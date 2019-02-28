- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلية يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 28-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الأهلية للتأمين التعاوني (8140) في آخر جلساته ، ليسجل أعلى سعر له عند 12.66 ، ليرتد منه انخفاضاً في نهاية تداولاته ليقلص من مكاسبه ، وليغلق على ارتفاع بلغ نسبته 0.49% بما يعادل 0.06 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً أيضاً بارتفاع أحجام التداول .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 11.70 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلية يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 28-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.